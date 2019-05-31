Her\u00a0y\u0131l haziran ay\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc pazar g\u00fcn\u00fc kutlanan babalar g\u00fcn\u00fc i\u00e7in heyecanl\u0131 bekleyi\u015f ba\u015flad\u0131. Babas\u0131na hediye almak i\u00e7in bu \u00f6zel g\u00fcn\u00fc ka\u00e7\u0131rmak istemeyenler babalar g\u00fcn\u00fc tatihini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma yap\u0131yor. Peki\u00a02019 Babalar g\u00fcn\u00fc ne zaman? Babalar G\u00fcn\u00fc nas\u0131l ortaya \u00e7\u0131kt\u0131? \u0130\u015fte Babalar g\u00fcn\u00fc hediye tavsiyeleri... BABALAR G\u00dcN\u00dc NE ZAMAN? 2019\u00a0BABALAR G\u00dcN\u00dc TAR\u0130H\u0130 Her y\u0131l haziran ay\u0131nda kutlanan Babalar G\u00fcn\u00fc, haziran ay\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc haftas\u0131na kutlan\u0131yor. Babalar G\u00fcn\u00fc bu y\u0131l 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak. BABALAR G\u00dcN\u00dc \u0130\u00c7\u0130N HED\u0130YE \u00d6NER\u0130LER\u0130 En \u00f6nemli aksesuar\u0131 saat olan babalar i\u00e7in yeni bir saat T\u00fcm g\u00fcn ayakta durmak zorunda olan babalar i\u00e7in konforlu bir ayakkab\u0131 \u00d6n\u00fcm\u00fcz yaz. Rahatl\u0131kla kullanabilece\u011fi bir \u015fapka Kendin yap \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 seven babalar i\u00e7in sevebilece\u011fi hobi malzemeleri Nostalji seven babalar i\u00e7in foto\u011fraflar\u0131n\u0131 g\u00fczelce yerle\u015ftirebilece\u011fi foto\u011fraf alb\u00fcmleri. Baban\u0131z\u0131n ba\u015f harfine g\u00f6re kol d\u00fc\u011fmesi ve ya kemer BABALAR G\u00dcN\u00dc NASIL ORTAYA \u00c7IKTI? Bir Amerikan \u0130\u00e7 Sava\u015f\u0131 gazisinin k\u0131z\u0131 olan Sonora Smart Dodd, Anneler G\u00fcn\u00fc gibi babalar\u0131n da bir g\u00fcn\u00fc olmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmekteydi. Dodd un babas\u0131 annelerinin yoklu\u011funda alt\u0131 \u00e7ocu\u011funu tek ba\u015f\u0131na b\u00fcy\u00fctm\u00fc\u015ft\u00fc. Babas\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fc olan 5 Haziran \u0131n Babalar G\u00fcn\u00fc ilan edilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flam\u0131\u015f ama bu \u00e7al\u0131\u015fmalar o tarihe yeti\u015femeyerek kutlamalar haziran ay\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc pazar g\u00fcn\u00fcne ertelenmi\u015ftir. Babalar G\u00fcn\u00fc ilk kez 19 Haziran 1910 da Washington un Spokane \u015fehrinde kutlanm\u0131\u015ft\u0131r. 1924 y\u0131l\u0131nda Amerika Birle\u015fik Devletleri Ba\u015fkan\u0131 Calvin Coolidge kutlamalar\u0131 desteklemi\u015f; ama resmi olarak Babalar G\u00fcn\u00fc ilan etmemi\u015ftir. 1966 y\u0131l\u0131nda ise o d\u00f6nemin ba\u015fkan\u0131 Lyndon Johnson, her y\u0131l haziran ay\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc pazar\u0131n\u0131n Babalar G\u00fcn\u00fc olarak kutlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan bir bildiri yay\u0131mlam\u0131\u015ft\u0131r. 1972 y\u0131l\u0131ndaysa ba\u015fkan Richard Nixon \u0131n imzas\u0131yla Babalar G\u00fcn\u00fc yasal olarak ABD de resmi tatil ilan edilmi\u015ftir. Katolikler ise Babalar G\u00fcn\u00fc olarak farkl\u0131 bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamay\u0131 dini a\u00e7\u0131dan ele al\u0131p H\u0131ristiyanl\u0131k peygamberi \u0130sa n\u0131n babas\u0131 an\u0131s\u0131na, Mart ay\u0131n\u0131n 19. g\u00fcn\u00fcn\u00fc St. Joseph G\u00fcn\u00fc ad\u0131 alt\u0131nda babalar\u0131na arma\u011fan etmektedirler. Baz\u0131 \u00fclkelerde bu kutlamalar dini \u00f6zelliklerinin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. \u00a0 \u00a0 Babalar G\u00fcn\u00fc ne zaman 2019? Babalar G\u00fcn\u00fc hediyesi