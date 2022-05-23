Babalar günü ne zaman ve hangi gün? 2022 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Anneler gününün 8 Mayıs Pazar günü sona ermesinin ardından gözler Babalar Günü'ne çevrildi. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Dünya üzerinde genel olarak Haziran ayının 3.haftasında kutlanırken bu sene ne zaman ve hangi kutlanacağı merak konusu oldu. Peki bu sene Babalar günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte 2022 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu sene 19 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.