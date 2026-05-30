        Babalar Günü ne zaman 2026? Babalar Günü hediye önerileri

        Babalar Günü ne zaman 2026? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?

        Babalar Günü tarihi yaklaşırken milyonlarca kişi "Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan özel gün öncesinde hediye arayışları ve hazırlıklar da hız kazandı. Özellikle babasına sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar Babalar Günü'nün tarihini gündemine aldı. İşte 2026 Babalar Günü tarihi ve bu özel güne ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 00:44 Güncelleme:
        1

        Anneler Günü’nün ardından gözler Babalar Günü’ne çevrildi. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Babalar Günü, Türkiye’de de her yıl yoğun ilgi görüyor. Babalarına anlamlı bir hediye almak ya da özel bir plan yapmak isteyen vatandaşlar, “Babalar Günü ne zaman kutlanacak?” sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte Babalar Günü hediye önerileri...

        2

        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle tarih her yıl değişiklik gösterse de geleneksel olarak haziran ayının üçüncü haftasında kutlanmaya devam ediyor.

        3

        Babalar Günü, babaların aile içindeki emeğini, sevgisini ve fedakârlığını onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Çocuklar bu özel günde babalarına hediye alıyor, birlikte vakit geçiriyor ve çeşitli sürprizler hazırlıyor.

        Özellikle son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve özel kampanyalar sayesinde Babalar Günü daha geniş kitleler tarafından kutlanan önemli günlerden biri haline geldi.

        4

        BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

        Babalar Günü’nün ilk kez ABD’de kutlanmaya başlandığı biliniyor. 1910 yılında Washington eyaletinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, babasını onurlandırmak amacıyla özel bir gün düzenlenmesini istedi. Zamanla bu fikir yayıldı ve Babalar Günü birçok ülkede resmi olarak kutlanmaya başladı.

        Türkiye’de de Babalar Günü uzun yıllardır haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor

        5

        BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

        Babalar Günü yaklaşırken vatandaşlar hediye önerilerini de araştırmaya başladı. Teknolojik ürünler, saat, parfüm, kişisel bakım ürünleri, cüzdan ve giyim ürünleri en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

        Bazı vatandaşlar ise maddi hediyeler yerine babalarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri özel organizasyonlar planlamayı tercih ediyor.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
