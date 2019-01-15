Babaların Babası filmi oyuncuları kimler? Babaların Konusu filmi konusu nedir soruları tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmaması nedeniyle ekranlarda yerli ve yabancı filmler yayınlanmaya devam ediyor. Peki, Babaların Babası filmi nasıl? Yorumlar iyi mi, kötü mü?

BABALARIN BABASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in yaptığı senaryosunu Nuri Özgül ve Şenol Zencir’in yazdığı yapımcılığını Selin Altınel’in üstlendiği filmin başrollerini Menderes Samancılar, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İsmail Demirci, Burcu Binici, Abidin Yerebakan, Barış Başar, Ömer Gecü, Erdal Cindoruk, Emre Kentmenoğlu ve Ayşen Sezerel paylaşıyor.

BABALARIN BABASI KONUSU NEDİR?

Birlikte iş yaptığı diğer mafya babalarının arkasından iş çevirdiğini öğrenen Nejdet, onlara bir ders vermek için harekete geçer. Hazırladığı sürprizin en büyüğü ise uzun yıllardır herkesten sakladığı oğludur. Ancak konservatuar mezunu olan Berk balettir. Hiç bir şeyden haberi olmayan genç adamın en büyük hayali ise baş balet olmaktır. Balerin kız arkadaşı ile birlikte mütevazi bir hayat süren Berk kendini bir anda mafya babalarının hesaplaşması içinde bulur. Üstelik onların en büyüğü ve en korkulanı kendi öz babasıdır.

BABALARIN BABASI FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Babaların Babası filmini vizyonda izleyen sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştı...

*İyi bir komedi filmi nasıl olur? İyi oyuncular (ustalar eşliğinde) bir araya gelir.İyi bir hikaye yazılır.Gerek güncel gerek hatırlatma minvalinde göndermeler yapılır.İşte karşınızda eğlendiren,düşündüren olmuş bir MİZAH filmi;Babaların Babası!!! İyi Seyirler. -Spoiler- Şimdi biz otoban yapacaz.E o otoban için bir sürü ağaç kesilecek tabii.Vallahi nasıl vicdan azabı çekiyorum...Şimdi o kadar betonu kim dökecek ya?! -Spoiler-