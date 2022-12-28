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Orchestra Content’in projesi, Çağan Irmak imzalı 'Sevda Mecburi İstikamet’ sinemalardaki yerini almak için gün sayıyor. Film izleyiciyi geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarırken, Selçuk Yöntem’in hayat verdiği 'Selim Erensoylu’nun babalıkla yeniden tanışma serüvenini anlatıyor.

Selin Şekerci’nin canlandırdığı 'Suna’nın anne ve babası ile bir zaman yolculuğuna çıktığı hikâye, izleyiciye gözyaşı ile sevinci bir arada vadediyor. Geçmişin hüzünlü anıları ile yüreklere dokunacak olan film, finaliyle kalpleri ısıtacak.

Türk sinemasının usta yönetmeni Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikâyesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

‘Sevda Mecburi İstikamet’, gösterime 6 Ocak’ta girecek.