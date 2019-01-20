Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Lefkoşa'nın Kızılay bölgesinde dehşet yaşandı. 25 yaşındaki Raif Koçin, babası Kemal Korçin ile nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Baba Kemal Korçin tartışmanın ardından duş almaya gitti. Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; Raif Korçin de, eline aldığı ekmek bıçağı ile duş alan babasına arkasından saldırdı.

SESİNE KOMŞULARI YETİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre zanlı, sırtından ve göğsünden bıçakladığı babasını, bıçak kırılınca bu kez darp etmeye başladı. Baba Kemal Korçin'in yardım çığlığı atması sonrası komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Raif'i gözaltına aldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan baba Korçin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK BIÇAKLANMADA ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Baba Korçin'in, daha önce de oğlu tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ve şikâyetçi olmaması nedeniyle oğlunun serbest kaldığı öğrenildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Raif Korçin için 3 gün gözaltı süresi verildi.