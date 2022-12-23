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Bademin, Latince adıyla Prunus dulcis, Çin ve Orta Asya’da ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Gülgiller (Rosaceae) familyasının altfamilyası olan Prunoideae’ya ait kabuklu ve sert bir yapıya sahip meyvesi yenen küçük bir ağaç türüdür. Botanik açıdan badem, şeftali, kiraz ve erik ile aynı familyadan gelir. Badem faydaları saymakla bitmeyen ve her evde olması gereken bir yiyecektir. Demir, çinko, potasyum ve magnezyum bakımından oldukça zengin olan badem aynı zamanda A, B ve E vitaminlerine sahip, yüksek lif içeren bir meyvedir. Ülkemizde başta Datça olmak üzere birçok farklı bölgede yetişmektedir. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesinin bazı yerlerinde yetişir. Badem ılık ve sıcak iklim sever. Soğuk ve nemli hava bademin yetişmesi için uygun değildir. Badem ne zaman toplanır, hangi mevsimde yetişir? Yeşil badem hangi ayda çıkar? İşte bademle ilgili tüm detaylar…

Badem Ne Zaman Toplanır?

Badem, sağlığa faydalı olması ve lezzeti sebebiyle birçok insan tarafından tüketilen bir yiyecektir. Kabuklu yemişler arasında içeriğinde en çok posa olan bademdir. Meyve olarak tüketilen kısım bademin içindeki çekirdektir. Badem, başta Ege bölgesi olmak üzere Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilmektedir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu her yerde badem yetişir. Bademin hasat zamanı yetiştirildiği bölgenin iklim ve çeşidine göre farklılık gösterir. Genellikle temmuz ayında başlayan hasat eylül ayının sonuna kadar devam eder. Meyve kalitesinde hasadın erken veya geç yapılması hayati önem taşımaktadır.

Badem Nasıl Toplanır?

Badem, sonbaharın başlangıcının en gözde meyvesidir. Derimsi bir kabuk ile kaplı badem, olgunlaşmaya başlayınca meyve üzerindeki yeşil kabuk çatlar. Kuruyan kabuğun rengi değişir ve daha açık bir hal alır. Bu durum artık bademin toplanma zamanının geldiğini gösterir. Badem de tıpkı cevizde olduğu gibi hasattan 15 gün öncesine kadar sulama yapılmamalıdır. Hasat dönemine yakın yapılan sulama meyvenin kalitesini bozar. Hasat zamanı bölgenin iklimine göre değişiklik gösterir. Badem birçok ülkede geleneksel olarak elle toplanır. Diğer bir yöntem ise sırık yardımıyla dallara zarar vermeden yapılan toplanma şeklidir. Yere serilen örtünün üzerine düşen bademler, kabuklarından ayrılıp, kuruması için yere serili olarak bekletilir. Havanın sıcak ve nemsiz olması durumunda bademler ortalama bir hafta içinde kurur.

Badem Hangi Mevsimde Yenir?

AYVA YAPRAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Badem mevsimi 15 Haziran’da başlar, 15 Temmuz’a kadar devam eder. Yetiştirildiği bölgeye göre farklılık gösteren badem mevsimi Akdeniz ve Ege bölgelerinde temmuz ayı iken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde badem yemek için ağustos ayına kadar beklenir.

Yeşil Badem Hangi Ayda Çıkar?

Yeşil badem, bahar mevsiminin ilk habercisidir. Yeşil badem ya da yaygın bilinen adıyla çağla, şubat ayının sonlarına doğru çıkmaya başlar. Çağlayı marketlerde ya da manavlarda gördüğünüz zaman bilin ki toprak uyanmaya başlıyor, cemreler düşüyor, bahar mevsimi yakındır. Yeşil badem atıştırmalık olarak tüketilebileceği gibi, ince ince doğranıp salatası da yapılabilir. Çağla içeriğindeki zengin potasyum sayesinde sağlığımıza oldukça yararlı bir meyvedir. Aynı zamanda antioksidan deposu olarak da adlandırılan yeşil badem, bağışıklık sistemimizi güçlendirir.