Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmede takımda kalması düşünülen isimlerle ilgili bilgi aldı. Fatih Hoca’nın seneye de kalmasını istediği isimlerden Badou Ndiaye için de Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti.



Stoke City’den 750 bin euroya kiralanan ve senelik 2 milyon 700 bin euro garanti paraya oynayan Senegalli futbolcu ile yapılan görüşmede “Burada olmaktan memnunum. Takımda kalmak istiyorum” cevabı alınınca yönetim de İngiliz kulübünün

kapısını Ndiaye için çaldı. CimBom’un öncelikle oyuncuyu bonservisiyle almak istediği ve 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Ancak Stoke City’nin bu rakamı az bulduğu ve 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euroistediği kaydedildi. Galatasaray da bunun üzerine yeniden kiralama formülünü devreye soktu ve bu sezonki şartlarla yenidenkiralama isteğini bildirdi. İngilizler kiralama konusunda cevap vermezken, “sezon sonu görüşelim” haberi gönderdi.