Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Stoke City forması giyen Ndiaye ikinci yarıdan itibaren Bordo-Mavili takımın başarısı için ter dökecek. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Ndiaye geçen sezon Galatasaray'la şampiyonluk yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Stoke City formasıyla Championship'te 13 maçta 880 dakika oynadı.
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