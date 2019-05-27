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Badou Ndiaye kalacak mı?

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, "Kiralık olarak geldim. Stoke City haklarımı elinde bulunduruyor. Gelecekle ilgili şu an için bir şey söyleyemem. Ancak ikinci ligde oynamak istemeyeceğim kesin" dedi

Badou Ndiaye

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan çifte şampiyonlukla çok büyük bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibe 2017-2018 sezonunun başında transfer edilen Ndiaye, devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımına transfer oldu. Takımının Premier Lig'den düşmesinin ardından sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a dönen 28 yaşındaki futbolcu, sezonun çifte kupayla kapatılmasında önemli rol alan isimlerden oldu.

Ndiaye, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazanılan şampiyonluklar, sezon içindeki gelişmeler, teknik direktör Fatih Terim, kendisinin ve vatandaşı Mbaye Diagne'nin performansı ile geleceği hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tecrübeli futbolcu, alınan çifte kupanın çok önemli bir başarı olduğuna değinerek, "Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bütün sezon boyunca çok çalıştık. Kendimizi çok fazla verdik. Bütün çalışmaların karşılığını aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Takım olarak saha dışındaki tartışmalardan etkilenmediklerini aktaran Ndiaye, "Futbolcu olarak maça çıkıp odaklanmamız gerekiyor. Bu kolay elde edilen bir şampiyonluk olmadı. Şampiyonluk yarışı içinde Medipol Başakşehir ve Beşiktaş da vardı. Ancak açıkçası sahanın gerçekleri bizim şampiyon olmamızı sağladı. Onların da çok iyi takımları, kaliteli futbolcuları vardı. Onlar da kazanmak istedi ama biz şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ LİGDE OYNAMAK İSTEMEYECEĞİM KESİN"

Galatasaray'da devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini aktaran Badou Ndiaye, İngiltere 2. Ligi'nde (Championship) mücadele eden Stoke City'ye dönmek istemediğini kaydetti.

Teknik direktör Fatih Terim'e büyük bir saygı duyduğunu vurgulayan Ndiaye, "Fatih hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Ondan gelen iltifatları saygıyla karşılıyorum. Hepimiz onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Gelecekte ne olacağını kestiremeyiz. Geçmişi yaşadığımız için bilebiliriz. Şu anı da yaşıyoruz. Kiralık olarak geldim. Stoke City haklarımı elinde bulunduruyor. Gelecekle ilgili şu an için bir şey söyleyemem. Ancak ikinci ligde oynamak istemeyeceğim kesin." şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY'SANIZ HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALISINIZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu, sezon içinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ancak Galatasaray olarak bu tip şeylere hazırlıklı olmaları gerektiğini aktardı.

Sezon içinde Galatasaraylı futbolculara verilen cezalar ve yaşanan sakatlıkların sorun oluşturduğunu belirten Ndiaye, "Bir sezon süresinde böyle zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar normal. Önemli olan da daha zor şeyleri başarmak ve bunları geride bırakmak. Açıkçası yağışın geçeceğini biliyorduk. Biz de ona göre kendimizi motive ettik ve mutlu sona ulaştık. Galatasaray'sanız her zaman için bu tür şeylere hazırlıklı olmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

"GELMEMDEKİ BAŞLICA HEDEFİM KUPA KALDIRMAKTI"

Badou Ndiaye, Galatasaray'a gelirken en büyük hedefinin kupa kaldırmak olduğunu, bunu da başardığını anlattı.

Geçen senelere göre daha tecrübeli olduğunu dile getiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Önceki senelere göre daha tecrübeliyim. Yaşımın da getirdiği bir deneyim var. Geçmiş yıllara nazaran kendimi mental olarak hiçbir zaman bırakmadım. Açıkçası bırakmamayı, koyvermemeyi seviyorum. Bunların sayesinde buraya geldim ve kupaları aldık. Buraya gelmemdeki başlıca hedefim de takıma yardım etmek ve kupa kaldırmaktı. Sezon sonuna baktığımızda iki kupa birden aldık. Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandık. Bunun için de 'Elhamdülillah' diyorum."

Ndiaye, 30 kez fileleri havalandırarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan vatandaşı Mbaye Diagne'nin performansını değerlendirerek, "Diagne transfer olduktan sonra 10 gol attı. Her oyuncunun pozitif ve negatif tarafları vardır. Hepimiz insanız ve hiçbir şekilde mükemmel değiliz. Ancak ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olma unvanını elde etti. Sanırım buna odaklanmamız gerek." diye konuştu.

 

"FATİH HOCA BİZE GİDİLMESİ GEREKEN YOLU GÖSTERDİ"

Senegalli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in tecrübesine vurgu yaparak, "Fatih hoca mesleğini çok iyi bilen biri. Oyuncularını çok iyi motive ediyor. Bizleri iyi bir şekilde motive etti. Bize gidilmesi gereken yolu gösterdi. Biz de o yolda ilerledik." ifadelerini kullandı.

Takımdaki her futbolcunun görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Ndiaye, şöyle devam etti:

"Kırılma anı olarak Başakşehir maçını söyleyebiliriz. O maçın sonunda şampiyon olduk. Burada tek bir futbolcuya mükemmel diyemeyiz. Bu bir takım oyunu. Herkes kendi alanında gerekeni yaptı. Buradan tüm Galatasaray ailesine teşekkür etmek istiyorum. Florya'daki tüm personele de teşekkür ediyorum. Bize her gün yemek hazırlayan aşçılarımızdan güvenlik görevlilerine kadar onların da çok büyük katkıları var. Onların katkıları olmadan bu şampiyonluğu alamazdık."

Galatasaray taraftarına övgüde bulunan tecrübeli futbolcu, "Futbolda görülebilecek her şeyi gördüm. FIFA Dünya Kupası'nda oynadım. İngiltere'de oynadım. Taraftarlarımıza söyleyebileceğim tek bir şey var; onlar eşsizler, dünya çapında bulunmayan bir taraftar kitlesi. Onlara da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Badou Ndiaye, röportajı Türkçe olarak, "Selamünaleyküm Galatasaray ailesi. Çok teşekkürler. Sizi seviyorum." diyerek tamamladı.

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