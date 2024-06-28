BAE dünyanın servet mıknatısı olmaya devam ediyor  

Henley & Partners’ın 10 yılı aşkın süredir servet göçü trendlerini inceleyen New World Wealth ile hazırladığı Hanley 2024 Özel Servet Göçü Raporu (Hanley&Partners Henley Private Wealth Migration Report 2024) Çin’in son yıllardaki servet kaybı trendini sürdürerek net 15.200 milyoner daha kaybıyla bu alandaki lider konumunu sürdüreceğini ortaya koyuyor. Hindistan’ın ise 4.300 milyoner kaybıyla 2023’teki 5.100 kişilik kayba kıyasla servet çıkışını azalttığı ve milyoner kaybı liginde Birleşik Krallık’ın ardından 3. sıraya indiği görülüyor. 2023’te 800 milyonerin başka ülkelere göç ettiği Güney Kore’de bu sayının 2024’te 1.200’e ulaşacağı öngörülüyor. 2022’de 8.500; 2023’te ise 2.800 milyoner kaybeden Rusya’nın ise Ukrayna Savaşı etkisiyle bu yıl yalnızca 1.000 kişilik bir göç vermesi bekleniyor.

REKLAM Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, 2024'ün küresel servet göçünde bir dönüm noktası olacağının altını çizerek, bu sene dünya çapında 128.000 milyonerin taşınmasını beklediğini ve 2023 yılında kırılan 120.000 kişilik rekorun kırılacağını öngördüğünü söyledi. Dünya jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlik ve sosyal kargaşalarla boğuşurken, milyonerlerin rekor sayıda göç verildiğine dikkat çeken Demirel, “Büyük servet göçlerini küresel ekonomi açısından önemli etkiler olarak değerlendirmek gerek. Bu göstergeler, güç ve zenginlikte küresel boyutta büyük değişimlere işaret eder. Göç eden varlıklı insanların servetleri ve gittikleri ülkede gerçekleştirdikleri yatırım, istihdam gibi katkılar orta ve uzun vadede her iki ülkenin ekonomik geleceği açısından kayda değer bir etkiye sahiptir" dedi.

REKLAM EN POPÜLER BEA Sıfır gelir vergisi,altın vizesi, lüks yaşam tarzı ve stratejik konumuyla BAE, göç eden milyonerler için dünyanın en popüler ülkesi haline geldi ve sadece bu yıl 6 bin 700 kişilik rekor bir net girişe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. BAE’ye Hindistan, Orta Doğu, Rusya ve Afrika'dan gelen sürekli göçlerin yanı sıra İngiltere ve Avrupa'dan da yoğun bir göç dalgası olması bekleniyor. Ülkenin 2024 yılında net 3 bin 800 milyoner göçü alarak bu alandaki en yakın rakibi ABD'den iki kat daha fazla yatırım çekeceği öngörülüyor. Bu hızlı gelişmenin temelinde BAE’nin varlıklılara servetlerini korumak ve geliştirmek için yenilikçi çözümler sunan bir mevzuat çerçevesi oluşturması gösteriliyor.

REKLAM Raporda ayrıca 3.500 net girişle bu yıl 3. sıraya yerleşen Singapur, 3.200 net girişle 4. sırada bulunan Kanada ve net 2.500 girişle 5. sırada yer alan Avustralya servet göçünde diğer popüler ülkeler olarak dikkat çekiyor. Servet göçünde Avrupa’nın gözde ülkelerinden İtalya’nın 2.200, İsviçre’nin 1.500, Yunanistan’ın 1.200, Portekiz’in ise 800 yeni milyonere ev sahibi olması bekleniyor. Pandemi sonrasında hız kazanan Çinli milyonerlerin Tokyo’ya taşınma trendinin süren etkisiyle Japonya’nın da 400 yeni varlıklı göçmeni ağırlayacağı öngörülüyor.

MİLYONER DÖVİZ VE İSTİHDAM GETİRİYOR Servet ve yetenek göçünün bu hedef ülkelere sağladığı faydaların oldukça önemli ve geniş kapsamlı olduğunu belirten Burak Demirel, "Göç eden milyonerler bir ülkeye taşındıklarında çoğunlukla nakit varlıklarını da götürüyorlar. Bu da ülkeye döviz gelirleri bağlamında hayati bir kaynak sağlıyor. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 20'si yeni iş kurabilecek ve dolayısıyla yeni ülkelerinde yerel istihdam yaratabilecek girişimciler ve şirket kurucularından oluşuyor. Centi-milyonerler ve milyarderler için bu oran yüzde 60'ın da üzerinde” diyor. REKLAM İSRAİL LİSTE DIŞI Rapor ayrıca, uzun yıllardır milyonerlerin göç ettiği ilk 10 ülke arasında yer alan İsrail’in bu yıl ilk kez listenin dışında kaldığını da ortaya koyuyor. Bunun sismik bir değişim olduğunu belirten Burak Demirel, “Bu gözle görülür değişim, çatışmaların bir ülkenin dünyanın varlıklı ve küresel olarak hareketli kesimleri için cazibesini ne kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırabileceğini gösteriyor. Devam eden savaş İsrail'in güvenli liman imajını sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomik başarısını da tehdit eder hale geldi" dedi.