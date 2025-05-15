Bafetimbi Gomis: Galatasaray'a çok yakışacak
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Sarı Kırmızılılar'ın Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kupanın diğeri Pazar günü geliyor, Galatasaray'a çok yakışacak" dedi.
Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 yenerek ipi göğüsleyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'A ÇOK YAKIŞACAK"
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ı ve teknik direktör Okan Buruk'u kutlayarak, "Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü! Tebrikler Galatasaray. Tebrikler Okan hoca, tebrikler Aslanlar. Müzeye bir kupa daha geliyor. Diğeri pazar günü. Galatasaray'a çok yakışacak." ifadelerine yer verdi.