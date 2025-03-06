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        Bafra'da dilenci operasyonunda 17 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 17 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:39
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        Bafra'da dilenci operasyonu
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        Samsun'un Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ve sonrasında ilçede dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.

        Vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek isteyen ekipler, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde 17 dilenciyi suçüstü yakaladı.

        Cami önleri, cadde ve sokaklarda vatandaşların inançlarını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 17 dilenciye toplamda 18 bin 983 TL idari para cezası uygulandı.

        Dilencilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen paralara ise el konuldu ve tutanakla kayıt altına alındı.

        Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden ve bu davranışı meslek haline getiren kişilere karşı denetimlerin ramazan ayı boyunca daha da yoğunlaştırılacağını belirtti.

        Yetkililer, vatandaşlardan bu tür kişilere karşı duyarlı olmalarını ve herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde durumu 444 55 69 numaralı Belediye Çözüm Merkezi İletişim Hattı'ndan veya 0535 433 8080 numaralı WhatsApp Hattı'ndan bildirmelerini istedi.

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