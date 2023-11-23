Bağ evindeki yangında öldü

Bağ evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kayseri'de, arkadaşının bağ evinde kalan Mehmet Haskara, gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kayseri'de, bağ evinde çıkan yangında Mehmet Haskara (56), yaşamını yitirdi.
Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bağ evinin müştemilatında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışma ile alevleri söndürdü. Ekipler, içeride bulunan Mehmet Haskara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haskara'nın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan Haskara'nın Altınoluk Mahallesi'nde annesi ile yaşadığı, 20 yıl önce eşinden ayrıldığı, bağ evinin de arkadaşına ait olduğu belirtildi.