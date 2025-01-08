Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Namık Kemal Caddesi'ndeki fırının önüne motosikletle gelen şüpheli veya şüpheliler henüz belirlenemeyen nedenle iş yerine ateş ederek motosikletle kaçtı.

2 KİŞİ YARALANDI, ARAÇLARA KURŞUNLAR İSABET ETTİ

Olayda B.T. ile C.O. yaralanırken, fırın ve yanındaki iş yerine, park halindeki bir otomobil ile bir minibüse çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.