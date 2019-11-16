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Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

AA

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 kişiden 4'ü tutuklandı, ikisi çocuk 21'i ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edildi

Ebubekir el-Bağdadi

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

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