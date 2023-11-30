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        Haberler Yaşam Bağlanma korkusunu gösteren 5 belirti: Bu belirtiler varsa bağlanma problemi yaşıyor olabilirsiniz

        Bağlanma korkusunu gösteren 5 belirti: Bu belirtiler varsa bağlanma problemi yaşıyor olabilirsiniz

        Bağlanma korkusu, yakın ilişkilerden kaçınmaya veya yakınlaşmayı zorlaştırmaya neden olan bir duygusal durumdur. Bu korku, kişinin geçmiş deneyimlerinden, yetiştirilme tarzından veya kişilik özelliklerinden kaynaklanabilir. Bağlanma korkusu yaşayan kişiler, genellikle yakın ilişkilerde kendilerini güvensiz, tehdit altında veya kısıtlanmış hissederler. Bu nedenle, ilişkilerinden kaçınabilir veya ilişkilerinde mesafeli davranabilirler. İşte bağlanma korkusunu gösteren 5 belirti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:26
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        1

        SÜREKLİ DEĞERSİZ HİSSETME DURUMU

        Bağlanma korkusu yaşayan kişiler, başkaları tarafından değer eksikliği hissedebilir. Ayrıca gördükleri değerden de şüphe etme eğilimindedirler.

        2

        FAZLA KISKANÇLIK

        Kontrolsüz ve aşırı kıskançlık göstererek fazla duygusal yaklaşımlarda bulunabilirler. Bu durum elindekini kaybetme korkusundan dolay kaynaklanabilir.

        3

        ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBETME KORKUSU

        Bağlanma korkusu yaşayan kişiler, özgürlüklerini kaybetme konusunda endişeler yaşabilir. Ayrıca yakınlaşma konusunda da güven problemi duyabilirler. İlişkilerinde sorumluluk almaktan, başkalarına bağlı olmaktan veya başkalarının hayatlarına müdahale etmekten hoşlanmazlar.

        4

        SADAKAT ŞÜPHESİ

        Kendileri gibi başkalarının da sadakatinden şüphe ederler. İlişki olumlu yönde ilerlese bile genellikle olumsuz gidebileceğine dair kendi kafalarında senaryolar oluşturarak güven problemi yaşabilirler.

        5

        YAKIN İLİŞKİLERDEN KAÇINMA EĞİLİMİ

        Bağlanma korkusu yaşayan kişiler yakın ilişkiler kurmaktan kaçınabilir. Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler ve başkalarıyla kişisel konuları konuşmamayı tercih edebilirler. Bu tür durumlar genellikle geçmişte yaşanmış travmatik olaylardan kaynaklanabilir.

        Bu gibi belirtileri kendinizde görüyorsanız bağlanma korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Bir profesyonelden yardım almak sorunlarınıza çözüm getirebilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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