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Araştırmalara göre, ortalama bir kullanıcının 70 – 80 online hesabı ve şifresi bulunuyor. Kullanıcılar hatırlamaları gereken çok fazla şifre olduğunu düşünerek online sitelerde şifre oluştururken yaygın olarak Facebook hesapları ve Google hesapları yoluyla üye olmayı tercih ediyor.

Bağlantılı linklerle yapılan girişlerin çoğu, kullanıcılar tarafından unutulurken hackerlerin bu girişler yoluyla kişisel verileri çalabileceğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, online hesapları korumak için dikkat edilmesi gereken önerileri 5 adımda sıralıyor.

‘VERİLERİNİZİ BAĞLANTILI HESAPLAR İLE ÇALIYORLAR’

Kullanıcılar, yeni bir siteye üye olurken özellikle Facebook ve Google hesapları ile giriş yapmayı tercih ediyor. Bu işlem kullanıcılara kolaylık sağlarken kötü niyetli hackerler tarafından kişisel verilerin çalınmasını kolaylaştırıyor.

Veri ihlallerinin sayısı her geçen gün artarken kullanıcı verilerindeki gizliliğin arttırılması ve fark edilmeyen para harcamalarının önüne geçilmesi için kullanıcıları uyaran Serap Günal, e-postalara bağlı hesapları düzenli olarak kontrol etmenin kullanıcılar için gözden kaçırılmaması gereken bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA ERİŞİM İZNİ VERİRKEN…

Hackerler sadece e-postalara bağlı hesaplara değil, kullanıcıların sosyal medya hesaplarına bağlı eklentilere de ulaşabiliyor. Özellikle kullanıcıların hesaplarındaki kişi listelerine ve iletişim bilgilerine erişmek için izin isteyen üçüncü hizmetler, hackerlerin kişisel verilere ulaşmasına büyük kolaylık sağlıyor.

Kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden erişime izin verdikleri eklentileri düzenli şekilde kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Serap Günal, bu alışkanlığın olası veri ihlallerine karşı alınabilecek önemli adımlardan biri olduğunu söylüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 KRİTİK UNSUR

Bağlantılı hesaplar kullanıcılar tarafından unutulsa bile hackerler tarafından unutulmadığına dikkat çeken Günal, kullanıcılarla 5 önemli adımda online hesapları korumanın yollarını paylaşıyor:

1- Sahip olduğunuz tüm hesapları gözden geçirin ve kullanmadıklarınızı silin. Fazla miktarda online siteye üye olmak şifre kontrollerini zorlaştırıyor. E-posta ve sosyal medya hesaplarına bağlı üyelikleri azaltmak kullanıcıların güvende olmasını sağlıyor.

2- Tüm parolalarınızı güncelleyin ve hesaplarınızı korumak için birbirine benzemeyen, karmaşık şifreler kullanın. Birbirinden farklı ve tahmin edilmesi zor olan şifreler yaratmak veri ihlaline karşı kullanıcıları güvende tutuyor.

3- İki faktörlü kimlik doğrulayıcıları kullanın. İki faktörlü kimlik doğrulayıcıları, online hesapların güvenliğini arttırıyor. Bu özellik, hackerler şifreleri ele geçirse bile cihazlara erişimini engelleyerek online hesapları güvende tutuyor.

4- Bir şifre yöneticisi kullanın. Şifre yöneticisi yazılımları yüksek teknolojiyle geliştirilmiş ve birçoğu kendine özel şifreleme yöntemleri kullanarak kullanıcıların tüm şifrelerini ve özel bilgilerini saklayabilmesine olanak sağlıyor.

5- Her hesabınızı düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Rutin hesap kontrolleri yapmak kullanıcıların olası veri ihlallerini erkenden fark etmesini sağlıyor. Fark edilen durumlarda ise şifre değiştirmek ve hesap erişimlerini kontrol etmek gerekiyor.