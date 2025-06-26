Bahama Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Bahama Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BAHAMA ADALARI TELEFON KODU

Bahama Adaları’nın uluslararası telefon kodu +1-242’dir ve bu kod, Karayipler’de yer alan ülkenin Kuzey Amerika Numaralandırma Planı (NANP) kapsamındaki yerini gösterir. ABD ve Kanada gibi ülkelerle aynı sistem içerisinde bulunan Bahamalar, +1 ülke kodunu paylaşsa da 242 alan kodu, yalnızca bu ülkeye özgüdür. Bu sistem sayesinde Bahamalar’a yapılan uluslararası aramalarda, önce ülke çıkış kodu, ardından 1 ve 242 kodları girilir, sonrasında ise yedi haneli yerel telefon numarası çevrilir.

Örneğin, Türkiye’den Bahamalar’daki bir numarayı aramak isteyen kişi, +1 242 xxx xxxx formatını kullanmalıdır. Yerel numaralar yedi haneden oluşur ve sabit hat ya da mobil fark etmeksizin aynı alan kodu üzerinden hizmet verilir. Bahamalar’da hem şehir içi hem de kırsal alanlarda bu sistem standart şekilde uygulanır ve mobil şebekeler de bu kodu kullanır.

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Bu yapı, iletişim altyapısında Amerika merkezli bir standardizasyonun sürdüğünü gösterirken, Bahamalar’ın telekomünikasyon sisteminin şeffaf, erişilebilir ve bölgeyle uyumlu bir yapıda işlemesini sağlar. Ayrıca, bu kod uluslararası mesajlaşma, mobil internet hizmetleri ve roaming işlemleri açısından da temel bir yönlendirici işlevi görür.

BAHAMA ADALARI PARA BİRİMİ Bahama Adaları’nın resmi para birimi Bahamalar Doları olup, uluslararası kısaltması BSD şeklindedir. Bahama Doları, ülkenin merkez bankası olan Central Bank of The Bahamas tarafından basılır ve yönetilir. 1 Bahama Doları, 100 cent’e bölünür ve hem madeni para hem de banknot olarak kullanılır. Banknotlar 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık değerlerde dolaşımdadır; madeni paralar ise 1, 5, 10, 25 cent ve 1 dolar olarak yaygın biçimde kullanılır. En dikkat çekici özelliği ise Bahama Doları’nın Amerikan Doları (USD) ile bire bir sabit kur üzerinden işlem görmesidir. Yani ülkede Bahama Doları ile Amerikan Doları eşdeğer kabul edilir ve günlük yaşamda iki para birimi de serbestçe kullanılabilir. Bu sistem, özellikle turizmde işlem kolaylığı sağladığı için tercih edilmektedir. Bahamalar’da oteller, restoranlar, mağazalar ve hizmet sektöründeki pek çok işletme Amerikan Doları’nı doğrudan kabul eder. Ancak para üstü Bahama Doları olarak verilir. REKLAM Para biriminin tasarımında Bahama Adaları’na özgü simgeler, tarihi figürler ve doğal yaşam unsurları yer alır; bu da banknotları görsel açıdan dikkat çekici kılar. Ayrıca, Bahama Doları bölgedeki ekonomik istikrarın korunması, fiyat dengelerinin gözetilmesi ve uluslararası işlemlerde şeffaflık sağlanması açısından da önemli bir araçtır.

BAHAMA ADALARI PLAKA KODU Bahama Adaları’nda araçlara ait plaka kod sistemi, bölgeye özgü olarak düzenlenmiş ve her adaya veya yönetime bağlı bölgeye göre farklılık gösterecek şekilde yapılandırılmıştır. Plakalar beyaz ya da açık mavi zemin üzerine siyah karakterlerle hazırlanır ve araç tipine, kullanım amacına veya kayıtlı olduğu bölgeye göre farklı renk kodları ve biçimlerde sunulabilir. Bahama Adaları’nın genelinde, plakalarda ülke adına özel bir harf veya sayısal ülke kodu kullanılmasa da, plakanın üst ya da alt kısmında “Bahamas” ifadesi yer alır. Bazı plakalarda “NASSAU”, “GRAND BAHAMA” veya “ABACO” gibi adanın ismi doğrudan belirtilir ve bu ifade aracın hangi ada veya yönetim bölgesine kayıtlı olduğunu gösterir. Resmî araçlar, diplomatik misyonlara ait taşıtlar, ticari taşıtlar ya da özel otomobiller için farklı renk şemaları ve harf kombinasyonları kullanılır; örneğin hükümet araçları “G” harfiyle başlar. REKLAM Bahamalar'da kullanılan plaka sisteminin Kuzey Amerika formatına benzer bir düzeni vardır, yani plakalar 6 ile 7 karakterden oluşur ve harf-sayı kombinasyonu ile verilir. Ada ülkesinin küçük nüfusu ve coğrafi yapısı nedeniyle merkezi bir plaka kod sisteminden ziyade yerel bölge adlandırmaları ön plandadır.