Bahar hazırlıklarına saçlarınızdan başlayın! İşte saç bakımında en sık yapılan hatalar
Saç bakımına dünyanın parasını harcıyorsunuz, vaktinizin çoğunu kuaförde geçiriyorsunuz, en kaliteli ürünleri kullanıyorsunuz ama yine de saçlarınız istediğiniz kadar sağlıklı değil mi? Belki de saç bakımınızı tamamen doğru sandığınız yanlışlara hapsetmişsinizdir! Saç bakımı pahalı ürünlerle ya da kuaförde geçirilen uzun saatlerle yapılır inanışından vazgeçin! İşte saç bakımında en sık yapılan hatalar
Saçınızı yanlış yıkıyor olabilirsiniz!
Saçlarınızı yıkayacağınız zaman saçlarınızı iyice ıslatmadan, saç derinizin tamamı ve her saç kökünüz suyla temas etmeden saçınıza şampuan sürüyorsanız işte ilk yanlışı yaptınız bile! Şampuanınızın vadettiği faydayı verebilmesi için saçınız tarafından iyice emilmesi gerekir. Bunun için de saçınızın çok ıslak olması...
Saçınızı sık yıkamayı bırakın
Saçınızın ancak her gün yıkandığında temiz olacağını düşünüyorsunuz değil mi? Bu yaşadığınız hayata göre doğru bile olabilir ama maalesef saçınız için faydlaı olmaz. Saçınızı sık yıkadığınızda saçınızdaki doğal yağların azalmasına ve saçınızın yıpranmasına neden olursunuz. Sık yıkanan saçlar kurur ve kırılgan hale gelir. Ama bu sık kime göre ve neye göre sık? İşte bu saçınızın tipine göre değişir.
Saç tipinize uygun olmayan şampuan kullanmayın
Saçınız yaülı mı, kuru mu, aşırı ısı gömüş saç mı, boyalı saç mı? Saç tipiniz kullanacağınız ürünleri seçmek için bilmeniz gereken ilk şeydir. Kuru saçlarınız için yağlı saçlara özel şampuan kullanırsanız elbette saç bakımınız başarısız olacaktır.
Yüksek ısı uygulamaktan kaçının
Özellikle yoğun şehir hayatında saçlarımız çok fazla yüksek ısıya maruz kalıyor. İş hayatı ya da okul sürecinde saçlara uyguladığımız yüksek ısılı fön makineleri, maşa ve düzelştiriciler saçların kurumasına ve kırılmasına yol açabiliyor. Peki ama bunlardan uzak durmak mümkün değilse ne yapılabilir? Hemen söyleyelim: Isıya karşı koruyucu cihazlar kullanmak ya da ısıya karşı koruyucu kremler kullanmak bir seçenek olabilir.
Çok uzun süre ve sık sık at saçı toplamak saçınız için iyi değil
Saçları at kuyruğu ya da topuz gibi saç derisini gerecek ve sıkacak şekilde toplamak saçların kopmasına ve dökülmesine neden olur. At kuyruğu ve toğuz gibi saçı sıkan ve saç köküne ağırlık veren modelli sık sık ve uzun süreli kullanmaktan kaçının.
Saçınızı duşta değil öncesinde fırçalayın
Saçınız ıslakken taramak saç tellerinin kopmasını hızlandıran bir başşa etkendir. Saçınızı duşta ıslakken değil kuruyken duşa girmedne önce tarafın. Böylece hem saçınız daha iyi ıslanacak hem de karışmadan temizlenebilecektir.
Saç kesimi istek değil ihtiyaç
Saçlarınızı uzun kullanmayı seviyor olabilirsiniz ama saçlarınızın uçları uzun vadede yıpranıp kırılır. Saçlarınızın sağlıklı bir şekilde, kopmalardan ve kırılmalardan zarar görmeden uzayabilmesi için hiç değilse uçlarından biraz düzenli olarak kesilmesi önemlidir.
Saçınızı sık sık kimyasala maruz bırakmayın
Saçlarınızı çok sık boyamak ya da perma, kalıcı düzelştirme gibi kimyasallara başvurulan işlemlere başvurmak saçınızın zayıflamasına ve kurumasına neden olabilir. Eğer bu işlemler ile aranıza mesafe koyamayacaksanız saçınıza sık sık nemlendirici bakımlar ve nemlendirici saç maskeleri uygulamalısınız.
Saç kremini hafife almayın
Sağlıklı, parlak ve bakımlı saçlara sahip olmak istiyorsanız rutin temizliğinize saç kremini de eklemeniz gerekir. Saç kremi saçınızın parlaklığını ve yumuşaklığını arttırır. Burada püf nokta kremin iyi durulanmasıdır. İyi durulandığı takdirde saçınızda ağırlık ya da kepeklenme yapmaz.