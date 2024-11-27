Show TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yine aynı anda birçok duyguyu yaşatan yeni bölüm siteye yüklendi. İşte, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 26. bölüm kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz Show TV linki...