'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın merakla beklenen 45'inci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 45. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Evren ve Naz’ı birlikte gördükten sonra tüm dengesi bozulan Bahar’ın halleri komik anlara sahne olurken; Naz’ın Evren hakkında konuşmak için Bahar’ı seçmesi ve onun vesile olduğunu söylemesi dikkat çekti. Rengin’in Naz’ın enerjisini sevmesi ve Bahar için zorlu bir rakip olduğunu belirtmesi Bahar’ı sinirlendirirken; doğum günü kutlayan Evren’in pastayı üfledikten sonra Naz tarafından öpülmesi izleyicilerin yeni bölüm için heyecanını artırdı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.