'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’a, sürpriz konuk

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 29'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

Tanıtımda, Bahar'ın Evren'in tedavisi için çabası dikkat çekerken; izleyicilerin akıllarında, Timur'un da altını çizdiği gibi, ulaşılması zor olan Jennifer Harmancı ile Evren'in ameliyatı için görüşebilecek mi sorusu oluşuyor.

Rengin'le yaptığı görüşmeden sonra Bahar'a ihtiyaç duyan Çağla, istediği karşılığı bulamayınca ona; "Bahar benim sana gerçekten ihtiyacım vardı, galiba sen sana değer verenleri göremiyorsun arkadaşım" sözleriyle sitem ediyor. İkilinin parmakla gösterilen arkadaşlığının gidişatı ise büyük merak konusu oluyor.

REKLAM 'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN YENİ BÖLÜMÜNE SÜRPRİZ BİR İSİM KONUK OLACAK Her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin 29'uncu bölümüne başarılı oyuncu Demet Gül konuk olacak. Demet Gül, ünlü bir doktor olan ve Evren’in tedavisi için Bahar’ın ulaşmaya çalıştığı Jennifer Harmancı karakterine hayat verecek.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, 29'uncu bölümden itibaren senaryo danışmanlığını; Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!