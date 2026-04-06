Bahar Şahin: Ehliyet Alamıyorum, Zekam Yetmiyor

Bahar Şahin, ehliyet sınavlarıyla ilgili yaşadığı başarısızlıkları samimi bir dille anlattı. Yazılı sınavı geçemediği için ehliyet almaktan vazgeçtiğini belirten Şahin, bu süreçte taksilere ciddi bir bütçe ayırdığını ifade etti.

'Olduğu Gibi' programına konuk olan Şahin, "Ehliyet alamıyorum, zekam yetmiyor. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor; ben o yazılı sınavı geçemiyorum. Dört kere girdim, dördünden de 62 aldım. Hocam bile 'Dördünden de aynı puanı almak bir başarıdır' dedi. Sonunda araba kullanmaktan vazgeçtim. Şoförüm olur diye düşündüm. O yüzden taksilere çok para harcıyorum, bir araba parası vermişimdir" dedi.

Şahin, meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını da dile getirmiş, "Serenay benim hayattaki zaafım. Onun için hapis yatarım. Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım. Bir ara fotoğrafı duvar kağıdımdı" ifadelerini kullanmıştı.