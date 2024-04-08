BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Parla, Selim’in ona söylediklerine inanmasa da Rengin’le konuşmak ister, Rengin’in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla’ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur’la yüzleşmeye hazırlanır. Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla’yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren’in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!