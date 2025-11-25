Habertürk
        'Bahar' yeni gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

        'Bahar' yeni gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 7 Aralık'tan itibaren Pazar akşamları ekrana gelecek

        Giriş: 25.11.2025 - 21:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:46
        Yeni gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor
        Üçüncü sezonu yayınlanan SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 7 Aralık'tan itibaren Pazar akşamları ekrana gelecek.

        Bahar'ın ölümle yüzleştikten sonra kusursuz bir eş ve anne olmakla yetinmeyip yarım bıraktığı doktorluk hayaline geri dönmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla yaşadığı trajikomik ve ilham verici yolculuğu konu alan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', Salı akşamları yayınlandığı bölümlerde elde ettiği yüksek reyting oranları ve sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle sezonların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmıştı.

        Dizi, yayın yolculuğuna ise artık Pazar günleri devam ederek izleyicisini haftanın yeni bir gününde ekran başına davet edecek.

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 7 Aralık'tan itibaren her Pazar saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
