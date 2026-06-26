Bahçede facia! 8 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda, evlerinin bahçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Zehra Bakadur hayatını kaybetti
Giriş: 26 Haziran 2026 - 16:36 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin bahçesinde elektrik akımına kapılan Zehra Bakadur (8), hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Ekinyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Bakadur, evlerinin bahçesinde bulunan su pompasındaki elektrik kaçağına temas edip, akıma kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakadur, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan Zehra Bakadur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bakadur’un cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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