Bahçede facia! 8 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti!

Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

- İki farklı kamera kaydı dosyaya girdi, otomobil motosiklete çarptı iki kişi yaşamını yitirmişti Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde, moto... Daha Fazla Göster - İki farklı kamera kaydı dosyaya girdi, otomobil motosiklete çarptı iki kişi yaşamını yitirmişti Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde, motosikletin seyir halinde olduğu sırada aynı yönde ilerleyen iki otomobilin hızla geldiği ve otomobillerden birinin motosiklete çarptığı anlar yer aldı. (İHA) Daha Az Göster