Bahçeli'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bahçeli paylaşımda, Türk milliyetçiliğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu fikriyatı, Türk milletinin kurtuluş ilhamı, aynı zamanda var oluş iradesi olduğunu anlattı.

Peyami Safa'nın temas ettiği üzere, yeni Türk devletinin iki ana davasından birisi "çağdaşlaşmak" ise diğerinin "milliyetçilik" olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şayet millet ortak değerler etrafında kenetlenmişse, şayet birlik ve dayanışma hissiyatıyla kaderini tayin etmişse, bunun dibacesi, en bariz dinamiği milliyetçiliktir. 3 Mayıs meşalesi, esas itibarıyla Türk milliyetçilerinin iç ve dış çalkantılar karşısında göstermiş oldukları direncin aydınlığı, baskı, dayatma ve zor şartlarda sivil, meşru ve demokratik duruşun ahkamıdır. Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, '3 Mayıs milli şuurun ayağa kalkışı, küresel güç blokları arasında sarkaç gibi gidip gelen köşesiz politikalara karşı Türk milliyetçilerinin hür ve ahlaki direniş kararıdır.'"

Bahçeli, bugünün bir bayram veya kutlama gününden ziyade bir idrak, ifade, anma ve istikbale yönelik milliyetçi çağrının maşeri vicdanda kök salma özleminin bir hamlesi olduğunu aktardı. 1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA YAŞANANLARA TEPKİ Devlet Bahçeli, "Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan, yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs'ta sahneledikleri vandallıklar, medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmazken, Türk milliyetçilerinin tam 80 yıl evvel kanuni sınırlar içinde, fikir ve demokrasi namusuna riayet ederek yaptıkları gösteriler hala takdir ve tazimle hatırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.