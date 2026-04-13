Bahçeli'den Netanyahu'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, söz konusu ifadeleri “seviyesiz ve küstah” olarak nitelendirerek, bunun “siyasi bir hezeyanın yanı sıra ahlaki iflasın tezahürü” olduğunu belirtti.

Bahçeli, Netanyahu’nun açıklamalarını “mesnetsiz” olarak değerlendirerek, bu sözlerin “suçluluk psikolojisi, kan ve katliam üzerine kurulu siyaset anlayışı ve köşeye sıkışmışlık korkusunun dışavurumu” olduğunu ifade etti. Bu tür söylemlerin muhatabını değil, sahibinin içinde bulunduğu “derin meşruiyet krizini” ortaya koyduğunu vurgulayan Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti, iftiralarla sarsılacak ya da propagandalarla yönü değiştirilecek bir devlet değildir” dedi.

İsrail’in suç kaydı kabarık, temel insan hak ve özgürlüklerinden bihaber ve demokrasinin düşmanı olan başbakanı Netanyahu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği seviyesiz ve küstah ifadeler; yalnızca bir siyasi hezeyanın değil, aynı… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) April 13, 2026

Açıklamasında, “Bugün asıl konuşulması gereken, sözün değil, suçun sahibidir” ifadesine de yer veren Bahçeli, bölgesel ve küresel istikrarsızlık ortamında İsrail’in politikalarını eleştirdi. Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Bahçeli, sivillere yönelik saldırılarla suçladığı İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik söylemlerini “utanmazlık ve küstahlığın yeni bir dip noktası” olarak değerlendirdi.

İsrail’in Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik politikalarını da eleştiren Bahçeli, bu yaklaşımın “bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve insanlık vicdanında mahkûm olduğunu” belirtti. Söz konusu politikaların dikkatleri başka yöne çekme amacı taşıdığını savundu.

Bahçeli, İsrail yönetimini “uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgesel barışı tehdit eden organize bir kriz odağı” olarak nitelendirerek, bu durumun yalnızca Orta Doğu’yu değil, küresel huzuru da hedef aldığını ifade etti. Netanyahu’nun açıklamalarını ise “siyasi değil, panik halinin ürünü” olarak değerlendirdi.

Cumhur İttifakı’nın duruşuna da vurgu yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerin doğrudan Türkiye’nin egemenlik haklarına ve milletin itibarına yöneldiğini belirtti. Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başıdır. Kendisine yöneltilen hadsiz dil, Türk devletine ve milli iradeye yöneliktir” dedi.

Türkiye’nin tarihi ve devlet geleneğiyle bu tür girişimlere karşı durmaya devam edeceğini kaydeden Bahçeli, “Hiç kimse Türkiye’yi hedef alarak kendi suçlarını gizleyemez” ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’ye yönelik sözlerin arkasında İsrail yönetiminin Türkiye’nin artan diplomatik etkisinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası alandaki söylemlerinden duyduğu rahatsızlığın bulunduğu öne sürüldü.

Bahçeli, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin “yok hükmünde” olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını ve Türkiye’ye yönelik her türlü tehdit, tahrik ve iftiraya karşı duracaklarını ifade etti.