        Bahçeli eski TBMM Başkanları'ndan Hikmet Çetin ile görüştü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi

        Giriş: 02.09.2025 - 18:17 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:17
        MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

        Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

