Bahçeli o ipi istedi, Dervişoğlu gönderdi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği, ipi odasına asacağı öğrenilirken, Dervişoğlu'ndan toplantı sonrası yeni bir açıklama geldi. Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi. MHP'nin sosyal medya hesabından Dervişoğlu'nun gönderdiği iple çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak, "İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ipi makam odasına astı." ifadelerine yer verildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı'nın dün Meclis kürsüsünden Öcalan'a yönelik, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." sözlerine urgan atarak tepki gösterdi.
Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı.
Habertürk muhabiri Mahir Kılıç, Dervişoğlu'nun urganlı tepkisinin ardından Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediğini ve odasına asacağını söylediğini aktardı.
Bahçeli'nin ipi istemesinin ardından grup toplantısı sonrası kısa bir açıklama yapan Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi.
İP BAHÇELİ'YE GÖNDERİLDİ
Açıklamaların ardından Dervişoğlu'nun grup toplantısında attığı ipin Bahçeli'ye gönderildiği belirtildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
MHP, BAHÇELİ'NİN İYİ PARTİ'DEN TESLİM ALINAN İPLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ipi makam odasına astı." ifadelerine yer verildi.
BAHÇELİ İDAM İPİ ATMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2007 yılında Erzurum mitinginde AK Parti'ye yönelik, "Eğer Apo'yu asacak ipi bulamıyorsan, al sana ip" diyerek kürsüden atmıştı.
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında, Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye ip atarak tepki göstermişti.