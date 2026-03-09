Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de 5 katlı bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de 5 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 02:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçelievler'de 5 katlı bina tahliye edildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahçelievler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta gerçekleştirilen bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki 5 katlı binanın temelinde hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina ekipler tarafından tahliye edildi. Belediye ekipleri, temelde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

        Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı, 10 dairede ise oturulmaya devam edildiği, olayın ardından binanın mühürlendiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        #Bahçelievler
        #istanbul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanlar Meclisi ilan etti! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Uzmanlar Meclisi ilan etti! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?