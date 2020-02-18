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HaberlerGündem

Bahçelievler'deki ağır hasarlı 2 binanın yıkımı gerçekleşti!

26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi Bahçelievler'de bulunan binaların 4'ü kat maliklerinin kendi isteğiyle yıkılırken diğer 4 binadan ikisinin ise yıkımı bugün gerçekleşti

Bahçelievler
DHA

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki 24 daire ve 6 dükkanın bulunduğu 6 katlı Gündoğdu Apartmanın yıkımı bugün yapıldı.

DHA'nın haberine göre, bina sakinlerinden olan Canan Kurt binada önce güçlendirme yapılmasına sonra da yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

BAHÇELİEVLER'DE 24 BİNA DAHA YIKILACAK

Bu hafta sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan hasarlı 24 binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek. Bugün yıkımı yapılan iki binanın kat maliklerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı yapılacak.

 

 

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