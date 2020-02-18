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HaberlerGündemSon dakika: Bahçelievler'de hasar gören 2 bina daha yıkılıyor - Haberler

Bahçelievler'de hasar gören 2 bina daha yıkılıyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 katlı apartmanın çökmesinin ardından, çevrede hasar gören ve mühürlenen diğer binaların da yıkımına başlandı.

bahçelievler
HABERTURK.COM

Cuma günü Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı apartman, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar aldığı belirlenen ve bina sakinlerinin tahliyesinin ardından ocak ayında mühürlenen binanın yıkımı beklenirken çökmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR DA YIKILIYOR

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de 8 binanın hasar aldığı tespit edilirken, boşaltılarak mühürlenmişti. Bu binalardan 4'ünün yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Cuma günü yaşanan çökmenin ardından ise kalan 4 binanın yıkımına hız verildi. Bugün 4 binanın 2'sinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Bahçelievler'in Soğanlı semtinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bina ile Gonca Sokak'taki Gonca Apartmanı da yıkılacak.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yollar da trafiğe kapatıldı.

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