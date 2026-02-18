Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı Bahçeşehir Koleji–Anadolu Efes maçı, yarı final yolunda kritik bir viraj olarak öne çıkıyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak dev karşılaşmada iki güçlü ekip, kupada yoluna devam etmek için parkede kozlarını paylaşacak. Maçın şifresiz yayınlanacak olması ise heyecanı daha da artırdı. İşte Bahçeşehir Koleji–Anadolu Efes çeyrek final maçı yayın bilgisi...