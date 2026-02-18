Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Bahçeşehir Koleji–Anadolu Efes maçıyla zirveye çıkıyor. Ligin iddialı iki temsilcisi, yarı final bileti için İstanbul'da kritik bir mücadeleye imza atacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesinde "Bahçeşehir Koleji Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kupada iddiasını sürdürmek isteyen iki ekip arasındaki dev randevu, basketbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında bulunuyor. İşte Bahçeşehir Koleji–Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi...
BAHÇESEHİR KOLEJİ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı 18 Şubat Çarşamba günü 20.30'da başlayacak.
BAHÇESEHİR KOLEJİ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak bu kritik müsabaka A SPOR'da canlı yayınlanacak.