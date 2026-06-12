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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji'nde Aleksandar Djordjevic dönemi!

        Bahçeşehir Koleji'nde Aleksandar Djordjevic dönemi!

        Başantrenör Marko Barac ile yollarını ayıran Bahçeşehir Koleji, bu göreve Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji'nde Djordjevic dönemi!

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Aleksandar Djordjevic'in getirildiği duyuruldu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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