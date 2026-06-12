Bahçeşehir Koleji'nde Aleksandar Djordjevic dönemi!
Başantrenör Marko Barac ile yollarını ayıran Bahçeşehir Koleji, bu göreve Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic'in getirildiğini açıkladı.
Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:29 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Aleksandar Djordjevic'in getirildiği duyuruldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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