Bahçeşehir Koleji'nde Aleksandar Djordjevic dönemi!

ABD Ordusu Hark Adası'nı İşgal Edebilir mi, İran Buna Nasıl Yanıt Verir? İran Petrolünün Kalbi Hedefte: Hark Adası Vurulursa Küresel Dengeler Nasıl Sarsılır? Trump'tan İran'a "Sert Darbe" Sinyali: Psikolojik Savaş mı, Askeri Harekat mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Emekli Kumay Albay/ Kent Üniversites... Daha Fazla Göster

ABD Ordusu Hark Adası'nı İşgal Edebilir mi, İran Buna Nasıl Yanıt Verir? İran Petrolünün Kalbi Hedefte: Hark Adası Vurulursa Küresel Dengeler Nasıl Sarsılır? Trump'tan İran'a "Sert Darbe" Sinyali: Psikolojik Savaş mı, Askeri Harekat mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Emekli Kumay Albay/ Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay ve Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç anlattı. Daha Az Göster