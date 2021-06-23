Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı Baht Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

BAHT OYUNU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) June 22, 2021

BAHT OYUNU 2. BÖLÜM

Ada'ya Bora'dan bilgi sızdırması hususunda casusluk yapması istenir. Ada duruma şaşırsa da olaylar diğerlerinin düşündükleri gibi gitmeyecektir.

Ada'nın da Bora'nın da hayatında işler yolunda gitmemektedir. Karşılarındaki engeller bu ikiliyi yan yana getirecek midir?