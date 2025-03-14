Bahtiyar Memili: Ekmeğine bak oğlum Zülkar

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam, 92'inci bölümüyle ekrana gelecek.

Senaryosunu: Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Aydın Bulut'un üstlendiği dizide başrolleri; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör paylaşıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterini canlandıran Bahtiyar Memili, Habertürk'e hem oyunculuk hikâyesi hem de diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Memili; "Misafir olduğumuz her evde izleyiciler, kendilerinden bir şey buluyor. Muhafazakâr ve seküler insanların acı günlerde de mutlu günlerde de nasıl da birbirlerine kenetlendiğini görüyoruz" dedi.

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Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Çok komik, hikâyeleri bitmeyen bir ailede büyüdüm. Komik ve iyi hikâye anlatıcısı bir babaanneyle büyümek bana çok şey kattı, onlardan ilk ikisi de iyi bir hikâye anlatıcısı olmak ve gözlem yeteneğiydi. Sonrasında kendimi, üniversitede skeçler hazırlarken ve oynarken buldum. Oldukça amatör, kendi aramızda başladığımız yolculukta buralara kadar gelmeyi hayal ediyordum. Aradan geçen zamanda birçok sinema filminde, dizide ve reklamda yer alarak buralara kadar geldim.

Necip Memili ile kardeşsiniz. Oyuncu olmanızda ağabeyinizin etkisi oldu mu?

Necip ağabeyimin elbette çok etkisi oldu, onun tiyatroyla ilgilenmeye başladığı yıllarda ben ilkokula gidiyordum. Onun oynadığı oyunları izlemek, onu sahnede görmek, okuduğu kitaplara merak salmak hayal gücümün gelişmesini ve araştırmacılığımın artmasını sağladı. Dolayısıyla evinizde hayran olduğunuz bir oyuncu ile büyürken etkilenmemek ne mümkün. (Gülüyor)

Bahtiyar Memili - Necip Memili

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'Kızılcık Şerbeti'nden gelen teklifi kabul etmenizdeki etkenler nelerdi?

'Yasak Elma' final yaptıktan sonra, çok kısa sürede 'Kızılcık Şerbeti’nden teklif geldi, ülkemizin en çok izlenen, en çok merak uyandıran, kurgusuyla ve senaryosuyla sürekli gündeme gelen bir dizide rol almak bir oyuncu için muazzam bir deneyim olacağından, heyecanla kabul ettim.