'Bak Postacı Geliyor'un galası gerçekleştirildi

Yapımcısının Polat Yağcı'nın olduğu 'Bak Postacı Geliyor'un İstanbul Kongre Merkezi’ndeki galasına; Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Oktay Kaynarca, Muazzez Ersoy, Halil Ergün, Orhan Gencebay, Şafak Sezer, Altan Gördüm, Alize Gördüm, Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan, Serkan Kaya, Sahra Şaş, Gonca Cilasun, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Alper Çankaya, Yaren Güldiken, Ferit Kaya, Nursel Köse eşi Ulrich Mertin, Mustafa Alabora, Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Talat Bulut, Hüseyin Avni Danyal, Ceren Arslan, Serdar Ortaç, Derin Beşikçioğlu, Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Sitare Akbaş, Erol Babaoğlu, Ahmet Utlu, Ayşen İnci, Burcu Cavrar, Cem Gelinoğlu, Ezel Akay, Hande Yener, Hatice Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Nevra Serezli, Murat Serezli, Ömer Danış, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Serdar Ortaç, Şükrü Avşar, Murat Başaran, Asena, Uğur Aslan katıldı.

Anne ve babasının hikâyesini anlatan yönetmen Yüksel Aksu; "Yemeyeceğim yemeği servis etmem. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz" dedi.

Polat Yağcı: Film tadında film yaptık. Eskiye özlem duyanların çok zevkle izleyeceği bol şarkılı, şiirli, aşk mektuplarından oluşan, eski aşkları anlatan bir film yaptık. Filmde tüm oyuncular ve yönetmeniz türkü okudu. Türküleri dijitalde herkes dinleyebilir.