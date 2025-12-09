'Bak Postacı Geliyor'un galası gerçekleştirildi
Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazdığı ve yönettiği, Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Fırat Çelik'in başrollerini paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor'un galası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi
Yapımcısının Polat Yağcı'nın olduğu 'Bak Postacı Geliyor'un İstanbul Kongre Merkezi’ndeki galasına; Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Oktay Kaynarca, Muazzez Ersoy, Halil Ergün, Orhan Gencebay, Şafak Sezer, Altan Gördüm, Alize Gördüm, Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan, Serkan Kaya, Sahra Şaş, Gonca Cilasun, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Alper Çankaya, Yaren Güldiken, Ferit Kaya, Nursel Köse eşi Ulrich Mertin, Mustafa Alabora, Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Talat Bulut, Hüseyin Avni Danyal, Ceren Arslan, Serdar Ortaç, Derin Beşikçioğlu, Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Sitare Akbaş, Erol Babaoğlu, Ahmet Utlu, Ayşen İnci, Burcu Cavrar, Cem Gelinoğlu, Ezel Akay, Hande Yener, Hatice Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Nevra Serezli, Murat Serezli, Ömer Danış, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Serdar Ortaç, Şükrü Avşar, Murat Başaran, Asena, Uğur Aslan katıldı.
Anne ve babasının hikâyesini anlatan yönetmen Yüksel Aksu; "Yemeyeceğim yemeği servis etmem. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz" dedi.
Polat Yağcı: Film tadında film yaptık. Eskiye özlem duyanların çok zevkle izleyeceği bol şarkılı, şiirli, aşk mektuplarından oluşan, eski aşkları anlatan bir film yaptık. Filmde tüm oyuncular ve yönetmeniz türkü okudu. Türküleri dijitalde herkes dinleyebilir.
Ozan Akbaba: Özel bir film yaptık. Türk sinemasının sarı sıcak filmlerinden birini yapmayı başardık.
Deniz Barut: Çok heyecanlıyız, filmimiz vizyona giriyor.
Fırat Çelik: Nostaljik bir film, günümüzde aşkları emojilerle yaşıyoruz. Geçmişi birazcık özleyen bu filmi izlemeli.
TÜRKÜLÜ FİNAL
Filmin bitimiyle birlikte davullu - zurnalı eğlenceli anlar yaşandı. Film ekibi de sahneye çıkarak sinemaseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncular filmin soundtrack albümü için seslendirdikleri türküleri sahnede teker teker seslendirdi.
EGE'DE İMKANSIZ AŞK!
İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan Osman(Ozan Akbaba)'ın, 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı Gülizar ile kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films by Polat Yağcı etiketli Bak Postacı Geliyor 12 Aralık’ta vizyonda olacak. Filmde ayrıca; Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Ahmet Mekin ve Fikret Kuşkan da rol aldı.