        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Abdulkadir Uraloğlu:İç hatlarda 867 ilave sefer planladık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Abdulkadir Uraloğlu:İç hatlarda 867 ilave sefer planladık

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda ek kapasite sağlandığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek" dedi

        Giriş: 18.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Bayram yoğunluğuna 867 ek uçuş

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin aynı zamana denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında oluşacak talep artışına yönelik gerekli tüm planlamaları yaptıklarını belirtti.

        867 İLAVE SEFER

        Bakan Uraloğlu, “Bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketlerimizle koordineli şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek” ifadesini kullandı.

        Planlamaya göre en fazla ek seferi Türk Hava Yolları’nın gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, “THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

        YOĞUNLUĞU AZALTACAK PLANLAMA

        Toplamda 867 ek uçuşun devreye alınmasıyla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Uraloğlu, yapılan kapasite artışı sayesinde yolcuların daha fazla uçuş seçeneğine erişeceğini ifade etti. Uraloğlu, “Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
