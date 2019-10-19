Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar: "Kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Biz uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmatı ya da kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız. Masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdik. Tarihi eserler ve çevre de bizim için dokunulmazdır. Bölge halkını terör örgütünün zulmünden kurtaran kahraman Mehmetçik Fırat'ın Doğusunda da halkın yanında, terör örgütlerinin karşısındadır. Şu anda harekata ara verdik. Teröristler bölgeden çıkacaklar, ağır silahları toplanacaktır. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır. Emir verildiğini her istikamete harekete hazırız."