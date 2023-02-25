Bakan Akar, depremden etkilenen İskenderun'daki çalışmaları inceledi

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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun'daki 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'deki incelemelerinin ardından İskenderun'a geçti.

AA'nın haberine göre; depremde zarar gören 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Birlik tarafından yapılan arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, depremde zarar gören vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiği tebrik etti.

Bakan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda kurulan lojistik merkezde de incelemelerde bulundu.