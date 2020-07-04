Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin cazibesi artacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu ile Ataşehir Hizmet Binası açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan İstanbul'un konumunu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin cazibesi artacaktır. Yatırım yapmak, kazanç sağlamak, üretmek için çaba gösteren herkesin yanında olmak temel görevimizdir.

- Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır. Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz.

- Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

- Büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok konuda fiili gerçekleşmelerin geride kalması potansiyelimizin zenginliği sayesindedir. Açıklanan her veri Türkiye'nin olumlu ayrışacağını teyit ediyor. Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

- Türkiyenin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü bir şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiyenin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

- AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Biz bir kaybedersek onların kaybı 10 olacaktır. Türkiye'nin sağlık başta olmak üzere birçok alanda vereceği hizmet ile yarışacak bir başka ülke tanımıyoruz. İngiltere'nin Türkiye ile ilgili attığı adımdan dolayı Boris Johnson'a teşekkür ediyorum. Almanya da olumlu adım atacağını açıkladı.

- Enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlarla düşürmekte kararlıyız.

Açılışta söz alan Bakan Albayrak ise "Pandemiden etkilenen tüm sektörler için devreye aldığımız önlemlerle Türkiye pozitif ayrışan ülke oldu" dedi.

Bakan Albayrak, "Reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük." şeklinde konuştu