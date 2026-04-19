        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Bakan Bak'tan Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet'e tebrik!

        Bakan Bak’tan Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet’e tebrik!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 23:02 Güncelleme:
        Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kulüplerinin finaline sahne olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Türk kadın basketbolu ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. İki güzide kulübümüz Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring’i kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finalinde gururla izledik. İspanya’nın Zaragoza şehrinde oynanan finalde, rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring’i de tebrik ediyorum. Bu sonuçla Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanmış oldu. Bizlere FIBA Kadınlar Avrupa Liginde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
