        Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz

        Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştüklerini belirterek, "Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 07:04 Güncelleme: 23.09.2025 - 07:04
        "Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Dünya Bankası yetkilisi Bjerde ile Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğalgaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Öte yandan Bakan Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştü.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen yuvarlak masa toplantısına katıldıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye her geçen yıl artan enerji talebi ve rekabetçi serbest piyasasıyla uluslararası yatırımcılar için güçlü bir potansiyel sunuyor. Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

