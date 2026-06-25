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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Yeni enerji hedefleri COP31’de açıklanacak

        Bakan Bayraktar: Yeni enerji hedefleri COP31’de açıklanacak

        Türkiye, 2035'e kadar yollardaki elektrikli araç sayısını 6 ila 8 milyona çıkarmayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrifikasyonu enerji stratejisinin merkezine koyduğunu belirterek, bu yıl kasımda Antalya'da Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) enerji dönüşümüne ilişkin yeni hedeflerin açıklanacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yeni enerji hedefleri COP31'de açıklanacak"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra İklim Eylemi Haftası temasları kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        COP31 Başkanı Türkiye'nin zirvenin eylem ajandası kapsamında küresel çapta 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyona ulaşma hedefi belirlediğini dile getiren Bayraktar, "Bu çok iddialı ama bunu yapmadığımız zaman iklimle ilgili hedefleri tutturmakta dünya olarak çok zorlanacağız" dedi.

        "ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN İKLİM HEDEFLERİNE ULAŞMASI AÇISINDAN DA EN KRİTİK UNSUR"

        Bayraktar, Türkiye'nin elektrifikasyonu enerji stratejisinin merkezine koyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin uzun dönemli enerji planının 5. yılı doluyor ve her 5 yıl bizim bu planı yenileme dönemimiz. Hem bu döneme hem de COP31'e denk gelmesi açısından Cumhurbaşkanı'mızın Antalya'da Türkiye'nin yeni hedeflerini dünyaya duyurması çok önemli. Türkiye'nin hızlı şekilde elektrikleşmesi çok önemli. Elektrifikasyon hedefi Türkiye'nin ve dünyanın iklim hedeflerine ulaşması açısından da en kritik unsurlardan" diye konuştu.

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        2035'E GELİNDİĞİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 8 MİLYONU BULACAK

        Türkiye'nin şu anda elektrikte yüzde 65 yerlilik seviyesine ulaştığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim yerlilik oranımızın daha yüksek olduğu bir alanı büyütmemiz, dışa bağımlılığımızı düşürmek açısından da stratejik bir karar. Bunun bir başka açısı da son dönemde özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı krizle ilgili. Bu kriz, Türkiye'yi enerji arz güvenliği açısından değil ama fiyatlar açısından etkiledi. Özellikle bir dizel krizi yaşadı dünya, uçak yakıtlarında sıkıntı yaşayan ülkeler oldu. Dolayısıyla biz bu elektrikleşmeden bahsederken ekonominin bütün alanlarında elektrikleşmeden bahsediyoruz.

        Örneğin, ulaştırmada Türkiye'nin 2035'e geldiğinde belki 6 ile 8 milyon elektrikli araca dönüşen bir filodan bahsediyoruz. Türkiye'de 32 milyon araç var yollarda. Bunun mesela 5,5 milyonu dizel yakıtlı binek araçlar. Bunun yüzde 50'sinin elektriğe döndüğü bir dünyada dizeldeki ithalatımızın da azalacağını öngörerek böyle kapsamlı bir enerji politikası geliştirmek için çalışıyoruz. Bunun detaylarını henüz kamuoyuna açıklamadık."

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        Bayraktar, önemli ve iddialı olan elektrifikasyon hedefinin kendi içinde bazı zorlukları da barındırdığını söyledi.

        Türkiye'de ulaştırma sektöründe elektrifikasyon oranının binde 5 seviyesinde olduğunu belirten Bayraktar, bu oranın ticari binalar için yüzde 55, konutlar için yüzde 22 ve sanayide yüzde 29 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

        Bayraktar, Türkiye'nin 2035'e kadar 120 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşma hedefleri kapsamında bu kaynaklardan her yıl 8-10 gigavat kurulu gücü devreye alması gerektiğini ifade etti.

        "2035'E KADARKİ TOPLAM YENİLENEBİLİR VE ALTYAPI YATIRIM İHTİYACI 160 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE"

        Bu kapsamda 80 milyar dolarlık yatırım ortaya çıkacağını belirten Bayraktar, iletim, dağıtım ve şebeke altyapısı için gereken 80 milyar dolarla 2035'e kadarki toplam yenilenebilir ve altyapı yatırım ihtiyacının 160 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

        Bayraktar, bu yatırımların finansmanı için uluslararası finans kuruluşlarıyla çok yakından çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

        Bakan Bayraktar, dün Londra'da uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritasına ilişkin yaptığı sunumda 2035'e kadarki toplam yatırım ihtiyacının nükleer enerji dahil 200 milyar doları bulacağını bildirmişti.

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