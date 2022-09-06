Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için tarih verdi.

Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı sona erdirmek üzere olduklarını belirten Bakan Bilgin "Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Bilgin sözleşmeli personel ve geçici işçilerin bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."