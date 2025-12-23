Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Azerbaycan ile STA yapmak istiyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: Azerbaycan ile STA yapmak istiyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:00
        Bakan Bolat: Azerbaycan ile STA yapmak istiyoruz
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü'de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Forumda, özel sektör temsilcileri ile devlet yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik müzakereler yürüttüğünü belirten Bolat, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz" dedi.

        Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

