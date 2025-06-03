Bakan Bolat, Fransa'daki OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bakan Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Merkezi'nde düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bolat, burada "Daha istikrarlı ve dayanıklı küresel değer zincirlerini teşvik etmek amacıyla çok taraflı işbirliğini ve kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini güçlendirmek" ve "Ticaret politikaları çevresel ve sosyal hedefler ışığında nasıl yeniden gözden geçirilmeli?" başlıklı oturumlara iştirak etti.

Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya 40'tan fazla ülkeden bakan ve uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katıldığını bildirdi.

Toplantıda, küresel ekonomideki yapısal dönüşüm çerçevesinde ticaret politikalarının konumu ve küresel zorluklar karşısında uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını ifade eden Bolat, katılımcı ülkelerle dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri de görüştüklerini aktardı.

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Bolat, bu ülkelerle dijital ticaret ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum süreci bağlamında daha adil, kapsayıcı ve karşılıklı faydaya dayalı bir küresel ekonomik sistemin inşası için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek şöyle devam etti: