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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat, MKE'nin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasını değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat, MKE'nin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasını değerlendirdi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasını değerlendirerek, "Yüksek teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetiyle MKE, küresel pazarda hak ettiği güçlü konumunu daha da pekiştirecektir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:32
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        Bakan Bolat, MKE'nin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasını değerlendirdi
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        Bakan Bolat, MKE'nin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda MKE'nin söz konusu statüye kavuşmasının Türkiye'nin mühendislik gücünün ve ihracat vizyonunun yeni göstergesi olduğuna işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

        "Yüksek teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetiyle MKE, küresel pazarda hak ettiği güçlü konumunu daha da pekiştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye yolunda attığımız bu önemli adımda emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye büyüyor, güçleniyor, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."

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